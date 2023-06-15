Более 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных обнаружили с начала года Министерство обороны и Государственная таможенная служба Украины.

Об этом сообщает департамент внутреннего аудита Минобороны Украины.

"В течение января-мая 2023 года Минобороны и Гостаможслужба осуществили совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей. В 653-х случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах", - говорится в сообщении департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

По многим случаям проверки еще продолжаются, добавляет Минобороны.

Ранее мы писали, что в СБУ сообщили о ликвидации схемы разграбления бюджетных средств на питании для подразделений Сил обороны. Из-за преступного механизма государство потеряло 119,5 млн грн.

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