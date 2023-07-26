Во Львове исчезла гуманитарная помощь из США на 34 миллиона гривен. Пропала партия около 10 тысяч тактических аптечек IFAK, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ.

Об этом сообщается в расследовании проекта "Наші гроші Львів".

Издание сообщает, что в истории "отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает".

Объединенный Украинский Американский Комитет помощи начал активно отправлять гуманитарку в Украину с начала вторжения.

Стоимость доставки одного морского контейнера стоила порядка 8-10 тыс. долларов.

А в октябре 2022 года в организацию обратилась некая американка украинского происхождения Лилия Тащук из львовского благотворительного фонда "Интеллигентная организация" и заявила, что сотрудничает с Львовской ОВА и та могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов.

В итоге гуманитарка была отправлена, но аптечки до военных так и не доехали.

"Груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Потом с ним что-то произошло, его распломбировали и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе ЛОВА, а остальные просто исчезли", - сообщает издание.

Напомним, в Минобороны заметили более 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.

Также мы писали, что в Харьковской области арестовали главу поселкового совета за торговлю гуманитарной помощью.