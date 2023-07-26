Международный комитет Красного Креста снизит финансирование гуманитарных потребностей в Украине.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук 26 июля во время панельной дискуссии "Расширение и синергия деятельности КМУ, УГКЦ и Каритаса Украины для ответа на нужды Украины".

"Украина может все меньше рассчитывать на помощь международных организаций, поэтому должны активнее работать общественные организации внутри страны", – отметила Верещук.

Она призвала общественные организации к активному сотрудничеству с регионами, где ведутся активные боевые действия: Херсонщиной, Харьковщиной, Запорожьем и другими шестью областями, которые включены в приказ 309 Кабинета министров. Согласно документу, в список также входят территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской областей и Киев.

"Буду просить поработать именно с уязвимыми категориями населения и в зимний период", – добавила министр.

По ее словам, кроме продовольственного, нашей стране также может угрожать энергетический кризис. Высок риск возникновения перебоев с топливом.

"Эксперты говорят, что эта зима будет тяжелее, чем предыдущая, потому что тогда были резервы. Враг прицельно уничтожал наши станции... он готовится это сделать и этой зимой", - подытожила Ирина Верещук.

Сегодня эксперты в очередной раз предупредили украинцев, что грядущая зима может оказаться сложнее, чем прошлая. Прочность энергосистемы сейчас ниже из-за разрушений от прошлых обстрелов, а потому блэкауты могут случаться чаще и длиться дольше.

В середине июля в ДТЭК сделали аналогичное заявление, предупредив, что зима в этом году будет сложнее предыдущей из-за разрушений энергосистемы.