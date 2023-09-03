Партнеры Украины с Запада выделили ей помощи в виде вооружения, техники и боеприпасов на сумму около 100 миллиардов долларов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью агентству "Укринформ".

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения", - подытожил министр, уточнив, что имеет в виду помощь в виде вооружения и военной техники.

"Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов. Только от США - более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", - добавил Резников.

Также он сообщил, что большая часть средств из бюджета Минобороны, предусмотренное государственным бюджетом, уходит на денежное довольствие военных и компенсации.

Вчера мы сообщали, что администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине. Как ожидается, о новом пакете помощи будет объявлено на следующей неделе.

А в конце агуста стало известно, что на заседании Совета ЕС в Толедо Евросоюз не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира. Он предполагался в качестве военной помощи Украине. ЕС намерен выделить транш на следующей неделе.