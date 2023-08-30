Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

В пакет вошли:

10 танков Leopard 1A5,

один радар TRML-4D,

16 беспилотных комплексов для разведки Vector,

четыре транспортера танков HX81

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

Вчера США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В него войдут средства для разминирования, артиллерийские снаряды, ракеты для ПВО и РСЗО HIMARS.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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