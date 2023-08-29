США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В него войдут средства для разминирования, артиллерийские снаряды, ракеты для ПВО и РСЗО HIMARS.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время короткого интервью журналистам.



"Сегодня администрация Байдена объявляет о новом пакете военной помощи Украине… Он включает дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трёх миллионов патронов", — сообщила она во вторник журналистам.

В пакет вместе с перечисленным Жан-Пьер вошли:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны,

боеприпасы для HIMARS,

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,

оборудование для разминирования,

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты,

более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию,

машины скорой помощи,

подрывные боеприпасы для ликвидации помех,

запасные части,

финансирование услуг,

обучение и транспортировка.

Согласно заявлению Госдепа, общая сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов.

Перед этим стало известно, что Евросоюз готовит долгосрочную финансовую помощь Украине на более 50 млрд евро.

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