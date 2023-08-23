Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая по видеосвязи на саммите "Крымской платформы", сообщает Би-Би-Си.

"Жестокая тактика России связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем", — сказал он.

В рамках саммита выступил и премьер-министр Японии Фумио Кисида, который пообещал предоставить до 7 млрд долларов помощи Украине, а также принять участие в послевоенном восстановлении страны.

"Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и снова вернуть его на прекрасную украинскую землю", — сказал он.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден попросит Конгресс выделить дополнительные средства для помощи Украине.

Ранее мы сообщали, что США выделят более $1,3 млрд на восстановление Украины.