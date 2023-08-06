Объем аварийно-восстановительных работ на объектах тепловой генерации после российских ракетных ударов составляет всего 1,6% от объема повреждений. В "Укрэнерго" этот показатель достиг 7%.

Такие данные привел на заседании энергетического комитета Верховной Рады в пятницу Константин Ущаповский - глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Его слова цитирует "Интерфакс-Украина"

"К сожалению, цифры, которыми мы сегодня располагаем относительно выполнения аварийно-восстановительных работ (а это отчетность на 1 июля этого года), не дают нам положительного мнения относительно успешного прохождения ОЗП (осенне-зимнего периода - Ред.)", – сказал Ущаповский.

Согласно приведенным им данным, ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

Вместе с тем, по его словам, ущерб сетей оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" оценен в 9,6 млрд грн, но работы выполнены только на 681 млн грн. При этом Ущаповский добавил, что "Укрэнерго" полностью обеспечено ресурсами для выполнения работ.

Как отметил Ущаповский, регулятор анализирует эти показатели.

"Мы ведем анализ. Статистика не очень хорошая. Эти цифры вызывают некоторые вопросы", – сказал он.

Ущаповский также сообщил, что ремонтные работы на блоках проводятся вовремя, но основная масса финансовых и материальных ресурсов идет на плановые ремонты.

"Нужно ускорить возможность предоставления дополнительного финресурса, чтобы компании могли предметно заняться аварийно-восстановительным ремонтом", – акцентировал глава НКРЭКУ.

Между тем не далее как неделю назад глава Министерства стратегической промышленности Александр Кубраков заверил, что в Украине восстановили почти 100% ТЭС, поврежденных во время российских обстрелов.

Ранее эксперты и представители власти неоднократно говорили, что наступающая зима будет сложнее предыдущей.