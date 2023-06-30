Ущерб от подрыва Каховской ГЭС российскими войсками составил не менее 2 миллиардов долларов. Трагедия привела к значительным потерям в различных секторах экономики страны.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на аналитические данные Киевской школы экономики, KSE Institute.

В результате анализа были выявлены следующие убытки:

Жилищно-коммунальный сектор : 950 млн долларов. Ожидается, что около 20-30 тысяч домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области попали в зону подтопления.

: 950 млн долларов. Ожидается, что около 20-30 тысяч домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области попали в зону подтопления. Энергетика : 624 млн долларов. Каховская ГЭС была разрушена и не может быть восстановлена, что привело к ущербу в размере 586 млн долларов. Возникла потребность в строительстве новой гидроэлектростанции, оцененной в около 1 млрд долларов.

: 624 млн долларов. Каховская ГЭС была разрушена и не может быть восстановлена, что привело к ущербу в размере 586 млн долларов. Возникла потребность в строительстве новой гидроэлектростанции, оцененной в около 1 млрд долларов. Транспортная инфраструктура : 311 млн долларов. Более 290 км дорог пострадали от наводнения.

: 311 млн долларов. Более 290 км дорог пострадали от наводнения. Промышленность : 105 млн долларов. 28 крупных промышленных объектов на правом и левом берегах Днепра были затоплены.

: 105 млн долларов. 28 крупных промышленных объектов на правом и левом берегах Днепра были затоплены. Сельское хозяйство : 25 млн долларов убытков.

: 25 млн долларов убытков. Окружающая среда и экология: 1,5 млрд долларов потерь. В результате взрыва дамбы было утрачено 150 тонн нефти, а уровень солености Черного моря у Одессы снизился почти втрое ниже нормы.

Напомним, в ООН считают, что подрыв Каховской ГЭС может привести к росту цен на продукты в мире.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв Каховской дамбы "новым измерением" войны в Украине. Генсек НАТО также отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, назвав это примером жестокости войны России в Украине.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

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