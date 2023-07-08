Украина теряет в день по 102 миллиона евро или 4 миллиарда гривен на ущербе окружающей среде из-за войны.

Об этом заявил глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба ведомства.

"Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Всему есть своя цена", – сказал Стрелец.

Напомним, в середине июня министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что ущерб окружающей среде после подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет более 55 млрд гривен.

Ранее эксперты заявили, что подрыв Каховской ГЭС по всем признакам является экоцидом.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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