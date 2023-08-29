Финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза оказалось под угрозой из-за споров внутри сообщества касательно пополнения бюджета стран-членов.

Об этом пишет Financial Times.

Брюссель объединил финансовую поддержку Украины (20 млрд евро) с требованиями по пополнению бюджета ЕС (66 млрд евро) для покрытия процентных расходов по долгам и повышения зарплат еврочиновников.

К помощи Украины у большинства стран вопросов нет, а вот по второму пункту существуют разногласия, пишет FT.

Сопротивление возглавили Германия и Нидерланды, которые заявляют, что сейчас "неподходящее время" для "затягивания национальных бюджетных поясов".

"Правительствам приходится самим принимать трудные решения, и теперь Брюссель просит их внести больший вклад. Откровенно говоря, фраза "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Комиссии в соответствии с инфляцией" — не лучшая внутриполитическая платформа для национального лидера", — сказал изданию европейский дипломат.

Предполагается, что этот спор продлится до конца года.

Ранее мы сообщали, что среди кандидатов на предстоящих в следующем году президентских выборах в США появился противник оказания помощи Украине - Вивек Рамасвами.

Кроме того, республиканцы в Конгрессе США хотят назначить инспектора для контроля над финансированием Украины "для предотвращения коррупции".