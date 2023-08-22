Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Черногории Яковом Милатовичем.

Об этом Зеленский сообщает в своём Телеграм-канале.

В частности, президент пишет, что Подгорица решила присоединиться к декларации "Большой семёрки" о гарантиях безопасности для Украины.

Сообщается, что руководители стран также обсуждали украинскую формулу мира.

Кроме этого сегодня Зеленский провёл переговоры с президентами Сербии и Молдовы, премьерами Хорватии и Северной Македонии, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Провёл переговоры с Президентом Молдовы Маей Санду о развитии партнёрства и совместном противодействии российским агрессивным политикам и гибридным угрозам. Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе по пути наших стран к вступлению в ЕС", — сообщает Зеленский в своём Телеграм.

Перед этим Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии. Лидеры говорили об уважении к уставу ООН и нерушимости границ, о будущем Украины и Сербии в общем европейском доме.

Как мы сообщали, Зеленский рассчитывает на ПВО Греции для защиты зернового коридора в Черноморской акватории.