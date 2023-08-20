Владимир Зеленский прокомментировал слова главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ.

Комментрий прозвучал во время совместной пресс-конференции президента с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Украинский президент не согласился с мнением Йенсена, предложив другой вариант.

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал Зеленский.

Мы рассказывали, как сразу после появления заявления Йенсена в Киеве и Москве отреагировали на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

В частности, лидер парламентских "слуг народа" Давид Арахамия заявил, что "разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию".

А в самом НАТО открестились от слов Йенсена.

Вскоре и он сам признал, что его слова были ошибкой.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", - сказал Йенсен.

Мы подробно анализировали, почему на Западе опять заговорили о большом размене для завершения войны.