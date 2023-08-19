Идея принять в НАТО подконтрольную часть Украины и тем закончить войну получила продолжение в американских СМИ. Этот вариант отстаивает бывший конгрессмен от Демпартии и экс-помощник госсекретаря Том Малиновски.

Об этом сообщает газета Politico.

По его мнению, война до победы Украины или переговоры с РФ либо не достижимы в течение нескольких лет, либо не отвечают интересам Запада и Киева.

В сценарии, который описывает Малиновски (ныне - старший научный сотрудник Института Маккейна), есть несколько этапов:

США дадут Украине все, чтобы продвинуться как можно дальше при контрнаступлении. В следующем году (максимум - до июня) Украина объявит о паузе в наступлении и сместит внимание на защиту освобожденных территорий. На саммите НАТО в июле 2024 года Украине предложат вступить в Альянс - "гарантируя безопасность всей территории, контролируемой украинским правительством на тот момент".

При этом автор дает понять, что Альянс не будет участвовать в дальнейших самостоятельных действиях ВСУ.

"Это будет оборонительный пакт, но не обязательство принимать непосредственное участие в любых будущих наступательных операциях, которые Украина может предпринять", - пишет Малиновски.

По его словам, такая схема "была бы сродни принятию разделенной Германии в НАТО после Второй мировой войны и пакту о безопасности Америки с Южной Кореей после перемирия, которое остановило Корейскую войну".

Малиновски считает, что это "будет абсолютно считаться победой Украины", а Зеленский сможет "акцентировать внимание на невоенных стратегиях возвращения любых частей его страны, все еще находящихся под российской оккупацией".

В то же время автор исключает закрепления за Россией захваченных территорий, как предлагал представитель НАТО Стиан Йенсен. "Украина и ее союзники будут продолжать добиваться воссоединения страны в границах 1991 года", - заявил Малиновски.

Ранее "Страна" анализировала, почему на Западе заговорили о принятии в Альянс части Украины.

Также мы писали, как в Белом доме оценили заявление НАТО о членстве Украины в обмен на территории.