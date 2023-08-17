Решение по поставкам Украине истребителей F-16 еще не принято - генсек НАТО
Окончательное решение по поставкам Украине истребителей еще не принято, но возможно.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Dagbladet TV.
"Вполне возможно", - ответил генсек на соответствующий вопрос и добавил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Ранее в Белом доме заявили, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена.
Хотя планировалось, что обучение украинских пилотов начнется в августе.
При этом только восемь украинских пилотов готовы начать обучение на F-16, по данным Politico.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.