Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен вместе сели в кабину истребителя F-16.

Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен на брифинге с Владимиром Зеленским сообщила, что Копенгаген передаст Украине 19 истребителей F-16.

"Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Именно поэтому мы сегодня объявляем, что 19 F-16 будут в Украине", - заявила премьер.

По ее словам, первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год, еще восемь - в течение 2024 года, а в 2025-м - еще пять.

"Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Дании и направится в Украину. Около шести из них", - сказала Фредериксен.

Напомним, Дания согласилась передать Украине истребители F-16, однако для этого Киеву необходимо выполнить некоторые условия. Как отметили в минобороны Дании, условия для Украины включают отбор, проверку и обучение украинского персонала, получение необходимых разрешений, наличие инфраструктуры и логистики.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 самолёта F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.

Однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не может назвать, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, поскольку у Амстердама сейчас в наличии всего 42 самолета F-16.