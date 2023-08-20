Дания согласилась передать Украине истребители F-16, однако для этого Киеву необходимо выполнить некоторые условия.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Дании.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине и украинским ВВС в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", - сказано в пресс-релизе.

Как отметили в минобороны Дании, условия для Украины следующие:

отбор, проверка и обучение украинского персонала,

получение необходимых разрешений,

наличие инфраструктуры и логистики.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 самолёта F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.

Однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не может назвать, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине, поскольку у Амстердама сейчас в наличии всего 42 самолета F-16.

Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Этот процесс может занять полгода или больше.