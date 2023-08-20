Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 самолёта F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.

Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета", - заявил Зеленский.

Рютте также заявил, что Нидерланды и Дания обязались передать Украине F-16.

Вчера министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.

Напомним, ранее было официально подтверждено согласие США на передачу F-16 от Дании и Нидерландов для ВСУ. При этом, по оценкам СМИ и военных, попадут они в Украину (с учетом срока обучения пилотов), не ранее, чем следующим летом.

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

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