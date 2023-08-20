Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине.

Об этом пишет Reuters.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Нидерланды поставят Украине 42 самолёта F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров. Однако Рютте заявил, что у Нидерландов сейчас всего 42 самолета F-16.

"Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине", - цитирует агентство слова Марка Рютте.

По данным Reuters, на данный момент Нидерланды располагают 24 истребителями F-16, которые будут сняты с вооружения к середине 2024 года, еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Напомним, на днях было официально подтверждено согласие США на передачу F-16 от Дании и Нидерландов для ВСУ. При этом, по оценкам СМИ и военных, попадут они в Украину (с учетом срока обучения пилотов), не ранее, чем следующим летом.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение по освоению истребителей F-16. Процесс может занять полгода или больше.