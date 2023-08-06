В День воздушных сил Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский осмотрел образцы оружия и военной техники, пообщался с военными, а также принял участие в погашении почтового набора "Истребители зла".

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, которые Украина получила от Запада. Также он осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с применяемыми ими ракетами. Как отметил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, предоставляемого партнерами, в частности ракет класса "воздух – земля" ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM.

Президенту также продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности. Зеленский опробовал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней – Ту-95.

Военные подарили президенту шлем пилота как символ веры в то, что в ближайшее время Украина получит от партнеров истребители F-16. В ответ Зеленский пообещал, что будет работать для получения Украиной F-16.

Также Зеленский написал "Слава Украине" на ракете французского производства SCALP (аналог Strom Shadow).

Вместе с министром обороны Алексеем Резниковым, главкомом ВСУ Валерием Залужным и командующим Воздушными силами Николаем Олещуком он погасил почтовую марку и конверт "Истребители зла", которые "Укрпочта" выпустила ко Дню воздушных сил.

Ранее мы сообщали, что восемь украинских пилотов готовы начать обучение на F-16.

В ВСУ ожидают, что обучение украинских пилотов на F-16 займет до полугода.