Зеленский рассчитывает на ПВО Греции для защиты Черноморской акватории.

Об этом президент заявил во время визита в Афины.

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, что важно для Черноморского региона и, в частности, Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете именно в защите Черноморской акватории. И относительно систем ПВО", - сказал Владимир Зеленский.

Важно, что после возобновления РФ блокады Черного моря экспорт украинского урожая упал на треть. Экспорт зерновых и масличных культур Украины может сократиться ещё на четверть во втором полугодии, считают эксперты Oxford Economics.

Тем временем, Украина договорилась экспортировать свое зерно через морские порты Хорватии.

"Каждый вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь - это реальный и эффективный вклад в мировую продовольственную безопасность", - добавил он.

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