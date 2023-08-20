В Венгрию прибывают представители России и Катара, которые, как сообщало немецкое издание Bild, при участии Турции работают над альтернативой зерновой сделки, чтобы российское зерно поставлялось в Африку. Заявлялось, что Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

Об этом пишет российская пресса.

Также в Будапешт отправился эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У него запланирована встреча с премьер-министром республики Виктором Орбаном. Одновременно туда прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Анонсирован и визит в Будапешт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Немецкая пресса ранее сообщала, что в Будапеште может быть заключена новая зерновая сделка между Россией, Турцией и Катаром. Может идти речь и о поставках зерна из Украины, однако четкого решения по этому поводу еще нет.

Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Также агентство Reuters сообщало, что после атак украинских морских беспилотников на российские корабли в Черном море для России усложнился морской экспорт зерна.

Мы анализировали, как РФ наращивает долю на мировом рынке продовольствия и что это значит для Украины.