Мировой рынок продовольствия лихорадит.

За последний месяц существенно подорожал рис. Неурожай этой культуры сейчас сразу в нескольких странах, для которых рис является основным продуктом питания. В июле Индия - один из самых крупных мировых поставщиков ввела запрет на экспорт белого риса после того, как он подорожал на внутреннем рынке страны на 11,5%.

Запрет буквально сразу же отразился на мировых котировках.

Но рис - только начало. На фоне блокировки зерновой сделки на мировом рынке дорожают также пшеница и кукуруза.

"После остановки зернового коридора зерно на мировых биржах подскочило в цене на 8-12%, и высокие цены в обозримом будущем будут держаться", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Чтобы компенсировать дефицит риса и сбить рост цен на продовольствие, Индия ведет переговоры с Россией по импорту очень крупной партии пшеницы, - сообщил Reuters. Речь может идти о закупке 9 миллионов тонн зерна (по другим данным - до 15 млн тонн). Как пишет Reuters, Индия может получить существенные скидки - 25-40 долларов на тонне.

При этом, как ожидается, соглашение будет носить межправительственный характер (при закупке такого крупной партии пшеницы на свободном рынке ее стоимость бы резко выросла).

Если сделка с Индией по зерну состоится, это позволит России резко нарастить экспорт урожая.

Как и продление зернового коридора в новом формате, которое может состояться уже на днях. Как пишут СМИ, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. По нему российское зерно под эгидой ООН за деньги Катара может пойти в бедные страны, в основном, африканские.

Россия, несмотря на то, что, как говорят в Москве, санкции ей "мешали" экспортировать продовольствие, в минувшем сезоне уже поставила рекорд по зерновым поставкам.

Теперь же, с учетом новых обстоятельств, зерновые продажи РФ могут еще больше вырасти (с 1 июля, когда остановился зерновой коридор, РФ уже увеличила экспорт в 1,6 раз).

Российское зерно входит в одну группу с украинским и казахским, все это - причерноморское зерно. Россия, Украина и Казахстан и ранее конкурировали за мировые рынки сбыта. Теперь же российское зерно может заметно потеснить украинское, даже если коридор будет работать (ведь логистика украинского зерна все равно остается достаточно дорогой).

Плюс Россия, значительно увеличив свою долю в мировой экспорте пшеницы (она может достичь 25%, если сделка с Индией на 9 млн тонн будет заключена), получит еще один рычаг геополитического влияния - зерновой. Который может стать даже более весомым, чем нефтяной и газовый.

И его Москва наверняка попытается использовать, чтобы еще более укрепить связи со странами незаразного мира, зависящимися от импорта продовольствия, и настроить их против Украины. Например, на теме угрозы блокирования черноморских портов РФ (которые являются главным маршрутом для экспорта зерна) из-за морских атак ВСУ.

Характерно, к слову, что Индия не позвала президента Украины на саммит G20. Связано ли это с обсуждением сделки по пшенице с РФ или нет - точно сказать пока нельзя. Но сам по себе сигнал показательный.

Разбирались, как меняется зерновой рынок в мире и что значит усиление позиций России на нем для мира и Украины.

Рисовая паника

В Азии бушует Эль-Ниньо - природное явление, провоцирующее глобальный перепад температур (в основном, засухи). В последние семь лет подобных катаклизмов в этом регионе не было, теперь же, как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация, Эль-Ниньо задержится в Азии, минимум, до конца этого года.

Это уже спровоцировало проблемы с урожаем риса - основной продовольственной культуры для многих азиатских стран, в том числе Индии, которая является одним из самых крупных мировых экспортеров риса (ее доля на мировом рынке - больше 40%). Главная угроза для рисовых плантаций - засуха, которую принес Эль-Ниньо.

Индия еще в июле ввела запрет на экспорт белого риса (после того, как он подорожал на внутреннем рынке на 11,5%). В конце того же месяца ОАЭ на четыре месяца остановила экспорт и реэкспорт риса. А в начале августа власти Таиланда призвали местных фермеров сократить посевы риса из-за проблем с водой. Вьетнам, который природные катаклизмы затронули меньше, наоборот, планирует нарастить экспорт. Но этих объемов будет недостаточно. В целом же рис уже становится дефицитным, а ценники на него резко пошли вверх.

Рис сейчас торгуется в районе 650 долларов за тонну, это самые высокие цены на последние десять лет.

По данным ФАО (продовольственная организация ООН), продовольственный индекс риса в июле вырос, по сравнению с июнем, на 2,8%, а по если сравнивать с прошлогодний показателем - почти на 20%. Резкое подорожание риса стало одним из основных факторов повышения общего продовольственного индекса (на все продукты). В июле он подскочил сразу на 1,3% - до 123,9 пунктов.

И пока неясно, что будет с рисом дальше. По оценкам аналитиков, посевы этой культуры в нынешнем сезоне вдвое ниже, чем в прошлом.

"Чтобы компенсировать дефицит риса, Индия ищет возможности для увеличения импорта других видов продовольствия, в частности, пшеницы", - говорит Пендзин.

По данным Reuters, Индия сейчас ведет переговоры с Россией по импорту очень крупной партии пшеницы. Речь может идти о закупке 9 миллионов тонн зерна (по другим данным - до 15 млн тонн). Как пишет Reuters, Индия может получить существенные скидки - 25-40 долларов на тонне. Решение по сделке ожидается через несколько недель.

"Индия уже нарастила торговлю с Россией в 11 раз, за последние полгода объемы закупки российской нефти выросли в 8 раз. Понятно, что, если РФ предложила хорошие скидки, Индия долго думать не будет - заберет все, ей это очень выгодно", - отметил Пендзин.

"Логистика, в том числе, зерновая, из России в Индию, налажена, как и расчеты в обход доллара и евро. А падение рубля делает цены на российскую пшеницу еще более интересными", - добавил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Ранее мы тоже поставляли зерно в Индию, как и в другие страны Юго-Восточной Азии. Теперь же, с учетом войны и ограничений для нашего экспорта, Россия может существенно нас потеснить на этих рынках сбыта. И вернуться на них будет не так просто", - говорит Пендзин.

Как Россия пытается "заместить" украинское зерно

Отдельная интрига - по зерну.

Цены на него после выхода России из зерновой сделки подскочили на 8-12%, и, как говорит Пендзин, в обозримом будущем будут высокими. МВФ оценил возможный рост цен на зерно в 15%,

По мнению представителя ФАО Максимо Тореро, в этом году произойдет очередной скачек мирового импорта продовольствия (в том числе, зерна). Поставки вырастут на 1,5% и достигнут почти 2 трлн долларов. В зоне риска - страны на юг от Сахары, которым уже сейчас не хватает продовольствия. В целом, по данным ФАО к "горячим точкам голода" относятся Эфиопия, Судан, Нигерия, Сомали, Афганистан, Йемен и другие страны.

Главный вопрос - что будет с зерновой сделкой. Украина активно налаживает альтернативные маршруты, но там очень дорогая логистика.

"Наши экспортеры намерены выйти на 4 млн тонн в месяц. Но есть еще вопрос цены, а с учетом дорогой логистики и конкуренции на мировом рынке, говорить о высокой или хотя бы достаточной марже наших аграриев не приходится", - говорит Шевчишин.

Высокопоставленный чиновник одного из профильных министерств отметил, что без возобновления работы зернового коридора "дунайский шлях" не спасет.

Перспективы возобновления зернового коридора должны были обсудить на встрече Эрдогана и Путина. Но когда она будет непонятно.

Тем временем, в СМИ поступают сообщения, что сделку готовятся возродить, но уже без участия Украины.

В распоряжение Bild попала служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

Из писем следует, что сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением по зерну, которое должно прийти на смену прекратившему свое действие.

Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок. В переписке глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить при этом прежнюю зерновую сделку, чтобы зерно поставлялось и из Украины. По информации Bild, новая сделка может быть заключена уже в самое ближайшее время.

Также в публикации говорится, что зерно может поставляться и из Украины. Но конкретной информации по этому поводу пока нет. Хотя, нельзя исключать, что россияне согласятся на возобновление работы зернового коридора с участием Украины, если получат в рамках этой сделки гарантии на оплату поставок крупных партий своего зерна в Африку.

Россия сразу же после выхода из зернового соглашения, прямо заявила, что готова "заместить" Украину на мировом рынке. И с 1 июля, когда зерновой коридор окончательно остановился, РФ уже отгрузила на экспорт порядка 3.3 млн тонн, что в среднем 1,6 рах больше, чем за аналогичный период прошлого года. К примеру, в Саудовскую Аравию экспорт вырос в 2,3 раза (до 428 тысяч тонн), в Египет - на 85%.

"Если ранее мы занимали на зерновом рынке Египта порядка 30%, то сейчас - не больше 9%", - говорит Пендзин.

Также Россия расширяет географию экспорта - отгружает зерно в Судан, Катар и другие страны.

Вице-премьер-министр России Виктория Абрамченко заявила, что в 2023-2024 маркетинговом году РФ может отправить на экспорт до 60 млн тонн зерна (ранее прогнозировалось 50-55 млн). Также ожидается, что Россия в этом году соберет больший, чем озвучивалось ранее урожай - 130 млн тонн вместо 123 млн.

Отметим, что такой же объем - 60 млн тонн - Россия экспортировала и в прошлом маркетинговом году. При этом ранее объемы поставок российского зерна на мировой рынок были куда скромнее. Скажем, в 2021-2022 маркетинговом году чуть больше 38 млн, годом ранее 49 млн тонн (в Украине заявляли, что часть прироста экспорта произошла за счет продаж украинского зерна с захваченных территорий).

Судя по всему, Россия собирается брать не только объемами, но и ценой. Недавно в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается наделить правительство полномочиями разрешать экспорт зерна и удобрений "дружественным странам" с пониженной пошлиной или вообще без нее.

"Россия активно пытается вытеснить наше зерно с традиционных для украинского экспорта рынков сбыта, прежде всего, Юго-Восточной Азии и Африки. Та же Индия, куда российское зерно может пойти с большим дисконтом - яркий тому пример. Как и Египет, где доля украинского зерна упала более чем втрое", - говорит Пендзин.

Но, по его словам, только российского зерна, без украинского, для африканских стран не хватит. Плюс - Россия поставляет, в основном, продовольственную пшеницу, тогда как "фишка" Украины - фуражная пшеница и кукуруза (они идут, в том числе, на корм скоту).

Тем не менее, Россия может попытаться выбить наших экспортеров (или существенно их потеснить) из наиболее выгодных рынков, в частности, перехватить государственные контракты, которые считаются одними из наиболее выгодных. И вернуть утраченные позиции будет нелегко. Тем более, что пока неясно на какие объемы производства (и экспорта) Украина может рассчитывать в ближайшие годы.

"Часть территорий заминирована, Каховское водохранилище разрушено, ненесен колоссальный вред сельскохозяйственным землям. И когда удастся выйти на прежние значения или превысить их - вопрос открытый", - отметил Пендзин.

Зерновой рычаг

Есть еще один нюанс.

Если состоится сделка на поставки пшеницы Индии и если заработает схема по поставкам зерна в Африку при участии Катара и Турции, то это приведет к серьезному росту доли РФ на мировом рынке продовольствия. Особенно - пшеницы.

С июля 2022 года по апрель 2023 года (прошлый маркетинговый год) Россия экспортировала более 41 млн тонн пшеницы (при общем объеме мирового экспорта около 200 млн тонн по данным ФАО). Прогноз на нынешний год не меньше. Если к этой цифре добавиться еще 9 млн тонн пшеницы для Индии, то доля РФ в мировом экспорте этой сельхозкультуры составит 25%. Это огромная доля рынка, которая может стать для России фактором геополитического влияния даже сильнее, чем нефть и газ.



Кроме того, в такой ситуации блокирование, в случае усиления морских атак ВСУ, черноморских портов России, через который идет основной поток экспорта продовольствия, может привести к резкому росту стоимости продовольствия во всем мире и позволить россиянам попытаться настроить против Украины незападные страны, еще более укрепив их связи с РФ. Да и на Западе вряд ли .



В СМИ уже появляются оценки, что расширение зернового экспорта России (в том числе и через сделку с Индией) может стать фактором давления на Украину с целью не активизировать морскую войну против РФ, чтоб не блокировать ее порты и продовольственный экспорт.