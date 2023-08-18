Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

В распоряжение издания попала служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Из писем следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки.

Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африку. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

В переписке глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить при этом прежнюю зерновую сделку, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать по эгидой ООН.

По информации Bild, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Также агентство Reuters сообщало, что после атак украинских морских беспилотников на российские корабли в Черном море для России усложнился морской экспорт зерна.