Украинский экспорт урожая упал на треть после возобновления Россией блокады Черного моря.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Украина смогла экспортировать только 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота за четыре недели до 15 августа по сравнению с 4,4 и 4,8 млн тонн в мае и июне, когда зерновое соглашение ещё было в силе.

Экспорт зерновых и масличных культур Украины может сократиться ещё на четверть во втором полугодии, считают эксперты Oxford Economics. Это будет стоить Украине ещё трёх процентов ВВП.

"Столь ощутимое падение экспорта знаменует собой значительный спад для экономики Украины и несёт угрозу глобальной продовольственной безопасности", - пишет агентство.

Выход, который рассматривают союзники Украины - наращивание объёмов транзита через речные порты. Но это "может оказаться трудным", поскольку россияне в состоянии наносить ракетные удары по Измаилу и Рени. Кроме этого "некоторым грузам требуется в четыре раза больше времени, чтобы добраться до Дуная, чем было месяц назад, из-за автомобильных пробок".

Поэтому украинские аграрии, скорее всего, задумаются о сокращении посевов озимых зерновых в 2023 году - предлагаемые рынком цены не покрывают их логистических затрат, возросших после российской блокады Чёрного моря, говорится в публикации.

Ранее министр агрополитики рассказал, сколько зерна в месяц экспортирует Украина после прекращения зерновой сделки.

Перед этим в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".