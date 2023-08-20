Еврокомиссия рассматривает возможность выделения субсидий на транспортировку зерна из Украины через Евросоюз после того, как несколько стран ЕС запретили его импорт.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Польское общественное радио.

Тема поддержки стоимости транзита украинского зерна обсуждается на встречах представителей Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, а также исполнительной власти ЕС и Украины, говорится в публикации.

Согласно заметке агентства, ориентировочная стоимость субсидий может составлять около 30 евро за тонну зерна.

Напомним, в конце июля Еврокомиссия отказала Украине в финансировании для покрытия дополнительных транспортных расходов на транзит агропродукции после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения.

Ранее агентство Bloomberg писало, что украинский экспорт урожая упал на треть после возобновления Россией блокады Черного моря.

Тем временем в Венгрию прибывают представители России, Турции и Катара для обсуждения альтернативы зерновой сделки.

Мы анализировали, как РФ наращивает долю на мировом рынке продовольствия и что это значит для Украины.