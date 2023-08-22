Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского.

По его словам, они говорили об уважении к уставу ООН и нерушимости границ, о будущем Украины и Сербии в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является общим интересом.

В свою очередь Вучич заявил, что это был "хороший и открытый разговор обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира".

"Мы коснулись событий в Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта", - заявил президент Сербии.

Напомним, на днях Вучич заявлял, что Украина "лишится своих козырей", если признает Косово.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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