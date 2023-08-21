Президент Сербии Александр Вучич принял предложение Владимира Зеленского и проведет с ним закрытые переговоры 22 августа.



Об этом он заявил во время своего визита в Грецию.

"Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - сказал Вучич.

Ранее президент Украины прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, а также примет участие в саммите Украина-Балканы.

Также Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Украина лишится своих козырей, если признает Косово.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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