Литва выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 41 миллион евро.

Об этом сообщает сайт Министерства национальной обороны страны.

В пресс-релизе сказано, что Литва отправляет очередной пакет военной поддержки по случаю годовщины независимости Украины. Он включает боеприпасы для шведского ручного противотанкового гранатомёта многоразового применения "Карл Густав", винтовки, радары морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, средства борьбы с дронами и многое другое. Также Украине будут переданы ракетные комплексы NASAMS.

В ведомстве напомнили, что Литва также проводит консультации экспертов, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии участвуют в операции "Интерфлекс", в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают ВСУ тонкостям боя.

"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже исчисляется миллионами боеприпасов и тысячами единиц оружия, а полученная отдача - это ценные извлеченные уроки и укрепленная оборона Литвы. Литва продолжает бесперебойную поддержку Украины, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости, а общий объем военной помощи Украине с начала войны уже превысил полмиллиарда евро", - приводит сайт заявление министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.

Недавно мы писали, что Швеция передаст Украине пакет военной помощи более чем на 300 миллионов долларов.

Также в августе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.