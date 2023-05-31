Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в среду, 31 мая.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о своей поездке в Одессу, где представил нового главу областной военной администрации и провел совещание по безопасности и социальной политике. Сообщил, что в Одессе провел выездное заседание Ставки ВГК, где докладывали главы ГУР и СБУ. Обсуждали тему "зерновой сделки" - в частности, о том, что порт "Южный" заблокирован. Поблагодарил США за новый пакет военной помощи.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной военной администрации. Его кандидатура была согласована Кабмином. Кипер до этого назначения был прокурором Киева и ранее рассматривался как один из кандидатов на должность генпрокурора.

Должность главы Одесской ОВА оставалась вакантной после отставки в марте с этой должности Максима Марченко.

"Страна" разбиралась, почему и для чего бывшего прокурора Киева назначили главой Одесской ОВА.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.