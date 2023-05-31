Главой Одесской областной военной администрации назначен бывший руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер. Это назначение по процедуре уже согласовал Кабинет министров на своем заседании 30 мая. На следующий день президент Владимир Зеленский утвердил Кипера своим указом. И уже сегодня представил его лично в Одессе.

Для Одесской области Кипер не будет чужим: он выходец из региона и работал в свое время там и в самой Одессе. По словам людей, его знающих, он сохранил связи с городом, поэтому понять обстановку для него не составит большого труда.

При этом Кипер считают человеком, очень близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку, который, таким образом, получает прямое влияние на регион.

Самый интересный вопрос: как будут выстраиваться отношения Кипера с мэром Одессы Геннадием Трухановым, с учетом слухов о том, что его Офис президента хочет снять с должности на фоне расследования против мэра уголовного дела. При этом, по данным источников "Страны", удержаться в должности Труханову удалось благодаря поддержки главы украинской разведки Кирилла Буданова, который, по распространенному в политических кругах мнению, сейчас является альтернативным Ермаку "каналом влияния" на решения президента.

Подробнее о том, с какими задачами назначили Кипер "губернатором" Одесской области и что от него ждать региону, рассказывает “Страна”.

Прокурор вместо военного

После заседания правительства 30 мая стало известно, что на должность главы Одесской ОВА претендует Олег Кипер, руководивший Киевской горпрокуратурой. Указ президента о назначении Кипера был опубликован на следующий день.

Должность главы области была вакантной после увольнения в марте Максима Марченко, которые некоторые в Одессе связывали с задержаниями его заместителей Олега Муратова и Игоря Ткачука по обвинениям в попытке организации подкупа следствия и махинациях с гуманитарной помощью - в случае первого, и коррупции - в случае второго. Тогда источники в местных политкругах сообщали, что в коридорах областной власти ждут назначение либо выходца из правоохранительных органов, либо бывшего военного.

Во время отсутствия главы области значительно усилился председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, избранный от “Слуги народа”.

Как утверждает источник в облсовете, Диденко начал серьезно влиять на управление регионом. “Он делал это и при Марченко, но тогда хотя бы пытались сохранить видимость принятия решений “губернатором”. Но когда того сняли, оставшиеся замгубернатора ходили в приемную к помощнику Диденко и “отчитывались” по важным для главы облсовета вопросам”, - говорит источник "Страны" в Одесской ОВА.

Более того, ходили слухи, что именно Диденко станет новым главой обладминистрации, но они, как видим, не подтвердились.

Интересно, что после известия о согласовании кандидатуры Кипера Кабмином по одесским (да и не только) медиа прокатилась волна публикаций нелицеприятного характера о будущем назначенце.

Вспомнили, например, участие Кипера в некогда популярном ток-шоу "Говорит Украина" на телеканале "Украина", где обсуждался, в частности, нос прокурора. А еще - факты люстрации Кипера, с которой тот не согласился и добился через Окружной административный суд Киева восстановления для себя права работать в органах прокуратуры, а также его отпуск за границей во время войны, как утверждает Кипер, "вынужденный по семейным обстоятельствам" и другой компромат.

Источники в одесской политтусовке полагают, что кампания была спланированной и “частично оплаченной”.

“Кто ее запустил, есть разные версии. Кто-то говорит, что за ней может стоять Диденко, у которого все было прекрасно без “губернатора”. По другой версии, за этим стоит мэрия (то есть Труханов - Ред.), где свои опасения. По третьей - это проявилась внутренняя борьба “зеленых” (то есть внутривластных групп влияния - Ред.), одна из групп, у которой был свой кандидат, попробовала сорвать назначение Кипера или хотя бы подмочить его репутацию”, - говорит влиятельный источник.

Задачи изменились

Несколько слов о самом 43-летнем Кипере. Согласно биографии на сайте Киевской горпрокуратуры, он родился в селе Тимковое Кодымское района Одесской области. Как утверждает собеседник, знакомый с Кипером, его отец был председателем местного колхоза и погиб в автокатастрофе.

В 2002-м будущий “губернатор” закончил Одесскую национальную юракадемию по специальности “Правоведение”. В органы прокуратуры Кипер пришел в 2001-м, начав с должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области. Далее была работа на разных постах в областной прокуратуре, прокуратуре Ивано-Франковской области, Генеральной прокуратуре.

9 июня 2020 года приказом Генпрокурора Кипер был назначен на должность зампрокурора Киева. А уже 11 сентября он пересел в кресло главы Киевской горпрокуратуры.

Кипер - заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук.

Диссертацию на тему “Процессуальная самостоятельность следователя как гарантия всестороннего, полного и непредвзятого расследования в уголовном производстве” он в своей альма матер в 2017 году.

Согласно открытым данным, на Кипера записаны ряд предприятий, например, наземные солнечные электростанции “Рент-Техно” и “Хриплин-5”, расположенные в Ивано-Франковская области. Что интересно: его партнером в обоих предприятиях выступает Марина Кизь - по всей видимости, жена бывшего замгенпрокурора Сергея Кизя. Последний - это человек с широкими связями в политико-экономических кругах Украины. Одно время он считался близким к бывшему генпрокурору Юрию Луценко и одновременно к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану, о чем “Страна” писала.

Впрочем, возвращение Кипера в Одессу в политических кругах восприняли как усиление влияние Банковой на город и регион.

"Кипер - один из самых близких к Ермаку людей в силовых структурах. Одно время глава Офиса его даже лоббировал на должность генпрокурора, но не получилось. Теперь же он будет возглавлять стратегически важный регион", - говорит источник "Страны", близкий к Офису президента.

Сильной его стороной считают связи в одесских деловых кругах.

“Кипер не чужой в Одессе человек. У него много друзей, в том числе, среди депутатов облсовета. Ему не нужно будет долго вникать в обстановку. Думаю, его задача - обеспечить в регионе стабильность и функционирование сохранившихся экономических связей. Марченко был “заточен” на оборону области, в том числе, исходя из того, что он бывший военный. Но сейчас ситуация изменилась: угрозы вторжения России нет. Киперу нужно взять под контроль хозяйственные процессы, учитывая, что Одесса после открытия зернового коридора стала центром экономической жизни страны”, - говорит собеседник из числа одесских народных депутатов.

Важным моментом работы Кипера будет выстраивание отношений с мэром Трухановым. У того сейчас непростое время. Как писала “Страна”, антикоррупционные органы продолжают работу по делам, связанным с Одесской мэрией, по которым проходит и сам городской голова.

Позиции Труханова в городе сейчас ослаблены. Недавно, когда суд принял решение его взять под стражу (после чего он вышел под залог), прошли упорные слухи, что Банковая готовится его отстранение от должности, чтоб заменить его на секретаря горсовета "слугу народа" Коваля.

Однако пока мэр удержался на своей должности и управляет городом.

“Насколько я понимаю, мэр, ко всему еще, или потерял расположение группы Кауфмана-Грановского (крупный предприниматель Борис Кауфман и его бизнес-партнер Александр Грановский, на которых опирался одесский мэр - Ред.) или почти потерял. По Одессе гуляют слухи, что “крышей” мэра стал Буданов (глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов - Ред.), в этом нет особого секрета. Якобы Буданов спас Труханова. Возможно - и от “черниговского варианта” (то есть отстранение Труханова от исполнения обязанностей по образцу мэра Чернигова Владислава Атрошенко - Ред.). В любом случае Труханов, да и не только он, понимает, что Кипер будет “оком государевым” в области и за всеми важными игроками. Желание подмять под себя все процессы в регионе, а также поставить своего человека управлять Одессой, у Киева очевидное, как будет происходить - посмотрим. Но, учитывая слухи о напряженных отношениях Буданова и Ермака, отношения и Кипера с мэром вряд ли будут сильно теплыми. Возможно, Труханова все-таки попытаются снять с поста городского головы”, - говорит источник в Одесском облсовете.