Сегодня в сети появилась информация, якобы мэр Одессы Геннадий Труханов покинул Украину и уехал в Москву через оккупированный Мелитополь.

Труханов записал видеообращение, в котором опроверг эти слухи.

"Работаем ради нашего города. И мне жаль сегодня услышать, что в социальных сетях распространяется информация, что я вроде бы куда-то уехал. Я считаю, что должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию в социальных сетях. Это сделано во время войны с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что все мы должны работать вместе на Победу, каждый на своем месте. Это не просто провокация против Труханова, это провокация против Одессы", - сказал Труханов.

Напомним, 4 мая Труханова взяли под стражу. Его обвиняют в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн через схему с заводом "Краян". Вскоре он вышел под залог в размере 13,42 миллионов гривен.

Во время вчерашнего заседания Труханов включался по видеосвязи. Его адвокат подал апелляционную жалобу по мере пресечения, однако перед началом заседания стало известно, что прокурор САП также подал апелляционную жалобу: обвинение просит увеличить сумму залога для Труханова до 50 млн грн. Таким образом суд отложил рассмотрение и перенес заседание по делу Труханова на 16 мая.

Подробно его дело мы разбирали в отельном материале.