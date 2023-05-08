В Одессе сотрудники СБУ в жесткой форме задержали мужчину. Уже лежачего человека в наручниках били ногами по лицу. Другой лежит на асфальте с мешком на голове.

Видео снимал человек, находившийся в доме, рядом с которым все происходило. Он пояснил, что вел съемку скрыто из-за того, что спецслужбы запретили снимать на видео задержание. Также оператор изменил свой голос через специальную программу.

По некоторым данным, задержанным оказался и.о. директора коммунального предприятия "Одестранспарксервис", а также один из его подчиненных. Что им вменяют – пока неясно. Официальных сообщений не было.

Напомним, ранее появилось видео жесткого задержания гражданского военкомами в Ивано-Франковске.

Также "Страна" писала, как ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги.

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