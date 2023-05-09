Сегодня Апелляционная палата ВАКС не смогла рассмотреть апелляционную жалобу по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении средствами бюджета на сумму более 92 млн грн через схему с заводом "Краян".

4 мая Труханова взял под стражу, а вскоре после этого он вышел под залог.

Сегодня Труханов подключился к заседанию по видеосвязи из Приморского суда Одессы.

Его адвокат Александр Лысак подал апелляционную жалобу по мере пресечения, однако перед началом заседания стало известно, что прокурор САП также подал апелляционную жалобу: обвинение просит увеличить сумму залога для Труханова до 50 млн грн.

Сторона защиты в ходе заседания обратилась к суду с ходатайством дать ей время ознакомиться с апелляционной жалобой прокурора. Суд ходатайство удовлетворил.

Таким образом суд отложил рассмотрение и перенес заседание по делу Труханова на 16 мая.

Напомним, 5 мая мэр Киева Виталий Кличко заступился за взятого под стражу Труханова. Вскоре В тот же день стало известно, что мэр Одессы вышел из киевского СИЗО под залог в тринадцать миллионов.