Офис генерального прокурора повторно арестовал корпоративные права предприятий экс-нардепа Игоря Котвицкого и предпринимателя Павла Фукса, который в 2021 году попал под санкции СНБО. Корпоративные права переданы в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в соцсети.

Речь о НАК "Надра Украины". По данным следствия, через ряд сделок из собственности компании вывели имущество на "десятки миллионов гривен".

Арест на на корпоративные права был наложен в апреле 2023 года, но решением суда от 3 мая 2023 арест копоративных прав ЧАО "Укрнефтебурение" отменен.

Напомним, в феврале СБУ обыскала объекты экс-нардепа Котвицкого и бизнесмена Фукса по делу о злоупотреблении в НАК "Надра Украины".

В прошлом Котвиций считался одним из ближайших доверенных лиц экс-главы МВД Арсена Авакова.

Источник "Страны" в окружение Игоря Котвицкого говорил, что утром 10 февраля к экс-нардепу пришли с обысками, которые проводились "по старым, каким-то газовым делам 2010-го года".

Также сообщалось, что в марте 2022 года экс-нардеп Котвицкий опроверг слухи, что его жена вывозила из Украины $28 млн.