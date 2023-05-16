Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы прокурора и оставила в силе решение о залоге для мэра Одессы Геннадия Труханова в размере 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Сторона обвинения просила увеличить залог до более чем 50 миллионов, указывая на то, что именно эта сумма сможет обеспечить "должное процессуальное поведение".

Свою же просьбу отменить меру пресечения адвокат Труханова отозвал в начале суда.

Напомним, сейчас Геннадий Труханов после внесения залога находится на свободе.

Мэр Одессы проходит по делу о продаже городу по завышенной цене бывшего административного здания завода "Краян". Конкретно городского голову обвиняют в том, что он с "подельниками" таким образом присвоил бюджетные деньги в размере 92 млн гривен.

Подробно его дело мы разбирали в отдельном материале.

По делу "Краяна" вместе с Трухановым проходит группа одесских чиновников и бизнесменов. Антикоррупционные органы обвиняют их в том, что городские власти в 2016 году приобрели по заведомо завышенной цене заводоуправление обанкротившегося "Краяна". В отремонтированное здание потом переехали ряд служб горсовета (это так называемая новая мэрия).