В сети появилось видео двух поврежденных немецких танков Leopard на обочине дороги.

Соответствующие кадры сняты украинскими военными.

На видео можно заметить, что военнослужащие ВСУ едут на борту бронированной техники по грунтовой дороге, на обочинах которой находится два танка Leopard. На одном из них видны сильные следы копоти.

Недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что ВСУ потеряли 11 танков Leopard 2, из которых три уничтожены полностью и не подлежат восстановлению и использованию в бою.

А в июне журнал Forbes писал, что во время наступления под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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