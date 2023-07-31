Россияне заявляют о захвате в Украине первой шведской БМП CV90, которую называют лучшей в мире боевой машиной пехоты. Российская сторона также публикует фото трофея.

Как утверждают СМИ, захват техники произошел западнее Кременной Луганской области.

Военный аналитик немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке считает, что это подтверждает тактические ошибки, которые ранее немецкие эксперты уже анализировали во внутреннем документе бундесвера.

"CV90 потеряна не в ходе контрнаступления, для которого она предназначалась, а после того, как была отделена от остальной бригады и использована (предположительно, вместе с другой CV90) для изолированной оборонительной задачи в районе Червонопоповки. Она подошла слишком близко к линии фронта, попала в засаду россиян и была поражена гранатомётом со слишком близкого расстояния. Затем её отбуксировали на территорию, контролируемую Россией. Именно это немецкая армия критиковала, говоря о ВСУ. Во-первых, предоставленные машины используются для других целей, отличных от тех, что необходимы для успешной операции. Во-вторых, мощные бригады разделяются на изолированные и уязвимые группы", - отметил Рёпке.

На днях военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что ВСУ потеряли 11 танков Leopard 2, из которых три уничтожены полностью и не подлежат восстановлению и использованию в бою.

А в июне журнал Forbes писал, что во время наступления под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.