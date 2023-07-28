ВСУ потеряли 11 танков Leopard 2, из которых три уничтожены полностью и не подлежат восстановлению и использованию в бою.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Уничтоженных и поврежденных танков типа Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6 всего 11, из них три невозможно восстановить для использования в бою. Восемь имеют повреждения, которые в случае эвакуации возможно восстановить, и они снова смогут выполнять свои функции", - сказал Коваленко.

В июне журнал Forbes заявлял, что во время наступления под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.

А источник NYT в правительстве США подтвердил потерю по меньшей мере 17 Bradley в ходе контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.