Великобритания списала и уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли вместо этого попасть в Украину.

Об этом пишет Times.

По данным издания, техника не подлежала ремонту.

"Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Вооруженных сил Украины. Утилизировано 43 танка Challenger 2", — говорится в статье.

Их уничтожение обошлось в четыре миллиона фунтов стерлингов.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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