Немецкий оружейный концерн Rheinmetall может в скором времени наладить производство своих танков в Украине, а также до конца августа запустит базу по ремонту и обслуживанию уже поставленных в Украину немецких танков.

Об этом сообщил председатель концерна Армин Паппергер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, Rheinmetall для обозначенных целей возьмет в аренду танковый завод в Украине, чтобы наладить собственное производство из-за наличия в нашей стране "достаточно хорошо оборудованных советских танковых заводов".

"Мы хотим взять их в аренду, а затем на одной-двух линиях производить технику по стандарту НАТО. Мы хотим делать это локально, потому что когда-то Украина должна стать независимой в производстве оружия", - рассказал Паппергер.

Кроме того он сообщил о планах ремонтировать танки Leopard в Украине. "Первые двенадцать украинских сотрудников прошли обучение в Германии, сейчас приезжают следующие двенадцать", – уточнил руководитель Rheinmetall.

Как писала "Страна", министерство обороны Германии подтвердило поставку Украине дополнительных танков Leopard. Также сообщалось, что Германия не будет строить в Польше центр для ремонта переданных Украине танков Leopard.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.