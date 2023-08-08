Из Бельгии в Украину были отправлены первые танки Leopard-1. Они находились во владении компании OIP Land Systems, которая их восстановила и продала другой стране без участия бельгийского правительства.

Об этом сообщает издание Business АМ.

Купить танки для Украины решила неназванная европейская страна. После капитального ремонта первые "леопарды" уже едут в ВСУ через Германию и Италию. По дороге они будут оборудованы новыми системами вооружения.

Бельгийская компания OIP - одно из немногих предприятий, имеющих большой запас бронетехники. Однако правительство самой Бельгии не проявляет интереса к её приобретению, главной причиной называя высокие цены.

Перед этим мы сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall откроет центр по ремонту танков "Леопард" в Украине к концу лета. Ранее проходила информация, что крупнейший центр по ремонту военной техники будет создан в Польше, но вскоре Берлин заявил, что производство переносится якобы из-за того, что поляки завышали цену проекта.

Также стало известно, что из 110 обещанных танков в Украину поставлено только десять.