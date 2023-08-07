Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции", – написал Залужный.

По его словам, "идут тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

Также генералы обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что самые тяжелые бои на минувшей недели были на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории Харьковской области. Однако продвинуться россиянам не удалось.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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