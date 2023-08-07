Самые тяжелые бои на минувшей недели были на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории Харьковской области. Однако продвинуться россиянам не удалось.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр.

На днях Минобороны РФ заявило о захвате Новоселовского в Луганской области. Это село к северо-западу от Сватово, расположенное вдоль трассы в сторону Купянска.

В ответ в ВСУ заявили о десяти безуспешных российских штурмах на этом направлении.

А сегодня харьковский губернатор Олег Синегубов сообщил о попытке РФ атаковать восточнее Петропавловки, что поблизости от Купянска.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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