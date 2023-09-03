Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после президентских выборов США не прекратит и в дальнейшем продолжит оказывать необходимую поддержку Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда лгали вам, что базовые ценности, такие как свободу и демократию стоит защищать; мы хотим, чтобы хаос, войны, терроризм, беззаконие, спонсируемые Россией, пришли в мир; мы хотим, чтобы украинцы, защищающие свою землю, свои семьи, свои дома, погибли, и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет никаких правил и международного права"", - написал Подоляк.

Советник отметил, что ни одна страна не примет капитуляцию демократии. Украину и дальше будут поддерживать в полном объеме до справедливого финала в этой страшной войне.

Ранее мы писали, что в Белом доме уверены, что обеспечат финансирование Украины несмотря на сопротивление республиканцев.

Также мы сообщали, что тема Украины стала центральной в первых дебатах Республиканской партии США - среди вероятных кандидатов в президенты.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.