США готовятся поставить Украине авиационные ракеты AMRAAM, которые могут преодолевать расстояние в 160-180 километров.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, этого расстояния "более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО".

Игнат добавил, что "эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, также использующего ракету AIM-120 – с первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры осенью прошлого года".

При помощи каких средств вооружений будут запускать AMRAAM, спикер не уточнил.

Отметим, что, согласно техническому описанию этой ракеты, она предназначена для самолетов натовского образца, в частности, F-16, которые будут переданы Украине.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в новом пакете военной помощи США впервые поставят Украине снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

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