Соединенные Штаты заключили контракт на производство ракет AMRAAM, способных сбивать российские крылатые ракеты, на сумму более 1,1 млрд долларов. Контракт включает и ракеты для поставок Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Контракт на производство ракет класса "воздух-воздух" был заключен США с компанией Raytheon Missiles and Defense. Как отмечают в Пентагоне, соглашение стоимостью 1 151 111 454 доллара предусматривает производство 37-й по счету партии усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM. При этом значительная часть из них будет предназначена для Украины.

Контракт включает выпуск ракет AMRAAM, систем телеметрии AMRAAM, запасных частей, а также другие меры по поддержке производства. Работы по контракту будут выполняться в штате Аризона. Ожидается, что они будут завершены до 31 января 2027 года.

Представитель Пентагона сказал, что контракт включает поставки в несколько стран, в том числе Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию. Доля этих стран составляет около 39% от общей стоимости контракта.

AMRAAM (AIM-120) является американской всепогодной управляемой ракетой класса "воздух-воздух" средней дальности. Она разработана для поражения воздушных целей на расстояниях, превышающих пределы прямой видимости. Ракеты данного класса являются основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F и F-22 в составе ВВС США.

Напомним, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине более $1,3 млрд на восстановление.

Как писала "Страна", США хотят закупить для Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Также стало известно, что Украина ведет с США закрытые переговоры о передаче истребителей, беспилотников и ракетных комплексов.