Администрация США впервые включит бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ожидается, о новом пакете помощи будет объявлено на следующей неделе.

Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам человека, знакомого с ситуацией, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Сообщается, что будущий пакет помощи оценен в 240-375 млн долларов.

Напомним, еще весной в России заявили об уничтожении в Тернополе и Хмельницком боеприпасов с обеднённым ураном.

Секретарь Совбеза России Патрушев утверждал, что якобы радиоактивное облако от этих боеприпасов уже надвигается на Европу и в Польше уже якобы зафиксирован рост радиации.

Как мы писали, украинские власти ранее опровергали как уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, так и повышенный уровень радиации в Тернополе и Хмельницком.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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