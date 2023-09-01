В сентябре только десять. В армии США скрыли сроки поставок всех обещанных Украине танков Abrams
Десять американских танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября, еще 21 – неизвестно когда.
Об этом сообщает Politico.
В статье говорится, что десять танков Abrams находятся в Германии на ремонте и после его завершения, примерно в середине сентября, будут отправлены в Украину.
"Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября... Западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст киевским силам преимущество, необходимое им для прорыва ожесточенной обороны России в их изнурительном контрнаступлении", – говорится в публикации.
Конкретные сроки отправки в Украину остальных танков официальный представитель армии США полковник Мартин О'Доннелл назвать отказался.
Также в статье говорится, что около 200 украинцев завершили обучение на танках M1 Abrams в Германии.
Напомним, в начале августа первая партия американских танков Abrams была официально одобрена США к отправке в Украину.
Ранее на Западе писали, что обещанные американские танки M1 Abrams менее подходят для украинской армии, чем передаваемые немецкие танки Leopard 2.