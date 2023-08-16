Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ стремится заморозить войну. По его мнению, Россия будет склонять к этому Запад.

Об этом он сказал в комментарии "УНИАН".

По его мнению, сейчас россияне будут тратить много денег на провоцирование усталости от Украины на Западе и дискредитацию украинского руководства, пытаясь "столкнуть лбами".

Также Подоляк говорит, что РФ будет усиливать финансирование ультраправых на Западе, чтобы спровоцировать волны протестов.

"Я не сомневаюсь в том, что будет целая череда террористических актов в разных европейских странах для того, чтобы их напугать, чтобы местные изоляционистские политические группы говорили: "давайте перестанем на внешнем рынке на что-то реагировать", "давайте закрывать границы", "давайте больше вкладываться во внутреннюю безопасность", - говорит советник главы Офиса президента.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов отрицает, что Запад начинает давить на Украину с целью выхода на переговоры с РФ, о чем ранее говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.